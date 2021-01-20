Общественный пресс-центр ПЛН: Кого и как ищут псковские поисковики «Лизы Алерт»

В четверг, 21 января, в 11:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-конференцию, посвященную деятельности поискового отряда «Лиза Алерт» в Псковской области.
Сколько за время существования псковского поискового отряда «Лиза Алерт» удалось обработать заявок, как часто удается найти людей живыми, сколько волонтеров привлекаются к каждой поисковой операции, какая техника используется?
Кто чаще пропадает в регионе: дети, пожилые или молодые люди, женщины или мужчины? С какими сложностями приходится сталкиваться в поиске пропавших людей? Какой отпечаток на работу поисковиков наложила пандемия коронавируса? Какие взаимоотношения выстраиваются у них с силовыми структурами – полицией, МЧС, следственным комитетом и военными?
На эти и другие вопросы мы попросим ответить:
• регионального представителя ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области - Евгения Рудого
• инфорга отряда Татьяну Разумову
Дата проведения: 21 января. Начало в 11:00.
Журналисты смогут принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей.
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