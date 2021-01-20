Общество

«Громкие чтения» пройдут в псковских библиотеках в память о жертвах Холокоста

Циклы мероприятий в рамках Недели памяти жертв Холокоста представили Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина и Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОУНБ, часть мероприятий состоится в онлайн-формате.

Так, на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» библиотеки имени Каверина пройдут тематическая книжная выставка «Память мира» и презентация книги ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». С 25 по 31 января читатели смогут изучить интернет-путеводитель «Очевидцы: Холокост в искусстве».

В Псковской специальной библиотеке с 20 января работает книжно-иллюстративная выставка «Холокост: история, память, судьбы…». На ней представлены издания специальных форматов: рельефно-точечные издания, «говорящие» книги на флеш-картах и книги с укрупненным шрифтом. Посетители познакомятся с произведениями, основанными на реальных событиях - дневниками, биографиями и книгами, написанными со слов очевидцев.

С 20 января по 26 января в тифлоинформационном отделе библиотеки организована запись отрывков из книги Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». В качестве чтецов выступят сотрудники и читатели библиотеки, а также волонтеры ПсковГУ и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Видеозапись будет доступна на сайте библиотеки. Кроме того, участники чтений примут участие во Всероссийской акции-флешмобе #Мыпомним (#WeRemember).

С полной программой мероприятий в рамках Недели памяти жертв Холокоста можно ознакомиться на официальном сайте Псковской областной библиотеки.