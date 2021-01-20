Общество

Облздрав решил вопрос об операции на сердце для псковича в Москве

Комитет по здравоохранению Псковской области прокомментировал жалобу, оставленную в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, о необходимости срочной помощи пациенту, имеющему проблемы с сердцем. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«При поступлении пациента в больницу четыре дня проводились обследования, чтобы выяснить причину его болезни. При обследовании была обнаружена проблема, пациенту требуется операция на сердце. Такие операции в нашей области не проводятся. В кратчайшие сроки комитету удалось решить этот вопрос, сейчас готовятся необходимые документы для его транспортировки в федеральный центр», - говорится в сообщении.