Общество

Все районы Псковской области оснастят новыми местами для дополнительных занятий

В 2021 году все муниципальные образования Псковской области будут участвовать в проекте по оснащению мест для проведения дополнительных занятий в школах и домах детского творчества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, всего планируется открыть 15 тыс новых оборудованных мест в рамках нацпроекта «Образование». При этом перечень закупаемого оборудования составлен в учетом реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе обеспечения условий для дистанционного обучения.

В 2020 году в Псковской области оснащено около 4,5 тыс новых мест для проведения дополнительных занятий в школах и домах детского творчества. Они были открыты в образовательных организациях Пскова, Великих Лук, Великолукского, Гдовского, Красногородского, Невельского, Островского, Псковского, Пушкиногорского, Палкинского, Порховского и Печорского районов. На эти цели в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» из консолидированного бюджета выделены более 30 млн рублей.

Для осуществления деятельности кружков туристско-краеведческой направленности приобретены палатки и карабины, специализированная аппаратура для демонстрации презентаций и фильмов в условиях турпоходов, фотоаппараты и микрофоны для проведения экскурсий, палатка-шатер и автономные колонки для поведения мероприятий.

В естественнонаучные кружки закуплены лазерные указки, пинцеты, микроскопы, комплекты атласов живых организмов, географические карты, интерактивные пособия и прочие методические материалы.

Объединения технической направленности в образовательных организациях области пополнились новыми ноутбуками, интерактивными панелями, видеокамерами, конструкторами и наборами для роботехники.

Для осуществления деятельности художественных кружков приобретены мольберты, наборы гипсовых моделей, подиумы для натюрмортов, софиты, планшеты, мультимедийные установки, выставочные шкафы.

В физкультурно-спортивные объединения поступили гимнастические маты, стенки, кони и мостики, секундомеры, лыжи, гантели и другое оборудование, а также комплекты формы. Социально-гуманитарные кружки оснащены интерактивными панелями, микрофонами, проекторами, цифровыми фотоаппаратами и электронными лазерными тирами.