Общество

Незаконный ввоз сигарет и мяса пресекли пограничники в Невельском районе

В Невельском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены две попытки незаконного ввоза на территорию Российской Федерации товаров и грузов без товарно-сопроводительных документов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, сразу два случая произошли в районе населенного пункта Дубокрай. В ходе осуществления пограничной деятельности было задержано два автомобиля «Мерседес», следовавших в Россию с территории сопредельного государства.

В одном автомобиле 39-летний водитель попытался ввезти в Россию более 2 тонн мяса говядины. Ориентировочная стоимость выявленного товара составила около 850 тысяч рублей. Подтвердить качество и безопасность ввозимой продукции не удалось из-за отсутствия у водителя необходимых товарно-сопроводительных документов и фитосанитарных сертификатов. Помимо прочего груз перевозился в антисанитарных условиях и с нарушением установленных для подобной категории товаров правил транспортировки.

В багажном отсеке другого транспортного средства обнаружено более 2000 пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками. Товарно-сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось.

Выявленные грузы переданы сотрудникам компетентных органов для проведения процессуальных действий и принятия соответствующих решений.