Общество

Губернаторам поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от COVID

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву взять под контроль вакцинацию населения от COVID, до 26 января представить доклад о ходе вакцинации от коронавируса в регионах, сообщает РИА Новости.

«Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции. В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора», - говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав должен представить в правительство до 26 января, далее – каждые две недели.

«Это и другие поручения председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 января», - добавляется в сообщении.