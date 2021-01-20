Общество

Умер член псковского облизбиркома состава 1999 - 2003 годов Николай Симин

Ушел из жизни член Избирательной комиссии Псковской области состава 1999 - 2003 годов Николай Симин. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Николай Александрович был руководителем контрольно-ревизионной службы при избиркоме, занимался вопросами финансового обеспечения избирательных комиссий, контролем за формированием и расходованием денежных средств избирательных фондов, принимал активное участие в разработке и утверждении Инструкций, Положений и Разъяснений Комиссии.



«Благодаря глубокому знанию избирательного процесса, безграничному служению делу и работоспособности, Николай Александрович внес большой вклад в становление и совершенствование избирательной системы Российской Федерации и Псковской области. Он был мудрым, добрым, душевным человеком, верным товарищем, внимательным к людям, строгим к себе. Светлая память о нем останется в наших сердцах на многие годы», - сообщили в облизбиркоме.

Добавим, на протяжении многих лет Николай Симин работал в органах исполнительной власти, в том числе был председателем райисполкома Локнянского, Красногородского районов, затем занимал высокую должность в Псковском облисполкоме.