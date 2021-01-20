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Общество

Уроженец Псковской области назначен заместителем председателя правительства Архангельской области

20.01.2021 21:07|ПсковКомментариев: 0

Уроженец Псковской области Дмитрий Рожин назначен заместителем председателя правительства Архангельской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Цыбульский, сообщает портал vdvsn.ru.

Фото: dvinaland.ru

Дмитрий Васильевич Рожин родился 16 августа 1980 года в городе Новосокольники Псковской области. Окончил Калининградский юридический институт МВД России, специальность «Юриспруденция» (2001 год).

С 1997 по 2004 годы проходил службу в органах внутренних дел Псковской области. Затем работал в комитете экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга, в ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», управлении строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в Минрегионразвития РФ, в госкорпорации «Ростехнологии».

С 2014 года работал в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа. В 2019 году был назначен на должность руководителя аппарата администрации НАО.

В течение последних полутора лет работал в аппарате ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», сначала в должности заместителя руководителя, впоследствии – руководителем аппарата предприятия.

В Архангельской области Дмитрий Рожин будет курировать деятельность министерств строительства и архитектуры; транспорта; топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Теги: #кадровые перестановки
Источник: Псковская Лента Новостей
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