Общество

Уроженец Псковской области назначен заместителем председателя правительства Архангельской области

Уроженец Псковской области Дмитрий Рожин назначен заместителем председателя правительства Архангельской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Цыбульский, сообщает портал vdvsn.ru.

Фото: dvinaland.ru

Дмитрий Васильевич Рожин родился 16 августа 1980 года в городе Новосокольники Псковской области. Окончил Калининградский юридический институт МВД России, специальность «Юриспруденция» (2001 год).



С 1997 по 2004 годы проходил службу в органах внутренних дел Псковской области. Затем работал в комитете экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга, в ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», управлении строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в Минрегионразвития РФ, в госкорпорации «Ростехнологии».



С 2014 года работал в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа. В 2019 году был назначен на должность руководителя аппарата администрации НАО.



В течение последних полутора лет работал в аппарате ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», сначала в должности заместителя руководителя, впоследствии – руководителем аппарата предприятия.



В Архангельской области Дмитрий Рожин будет курировать деятельность министерств строительства и архитектуры; транспорта; топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.