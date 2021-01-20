Общество

Редким фото с венчания в Троицком соборе поделилась Юлия Высоцкая

Российская актриса театра и кино, телеведущая, кулинар Юлия Высоцкая поделилась редким кадром, сделанным в день ее венчания с киноактером, режиссером театра и кино, сценаристом и продюсером Андреем Кончаловским. Фото она выложила в сторис на своей странице в Инстаграм.

Напомним, церемония венчания состоялась 20 января 2019 года в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Звездную чету венчал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Актриса стала пятой женой знаменитого режиссера в 1998 году, для нее этот брак был вторым.

Юлия Высоцкая запечатлена на фото в белом платье и фате, на плечах - легкое кремовое пальто. Режиссер выбрал для церемонии нетривиальный образ: стильный костюм с галстуком, желтые ботинки и шарф им в тон.

Добавим, 20 января 2019 года Юлия Высоцкая выкладывала на своей Инстаграм-странице фото из Печор.