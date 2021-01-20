Общество

Работодатели раскрыли смысл фразы «мы вам перезвоним»

Порядка 23% работодателей используют при трудоустройстве сотрудников фразу «мы вам перезвоним» как отказ в вакансии. При этом 63% компаний действительно собираются перезванивать по итогам собеседования, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«В большинстве случаев фраза "мы вам перезвоним" из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве», - говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что восемь лет назад такая формулировка означала отказ в 31% случаев.

Женщины чаще мужчин воспринимают фразу «мы вам перезвоним» как отказ: 67% против 64%. При этом больше всего тех, кто не верит в обещание среди соискателей, претендующих на зарплату до 30 тысяч рублей - порядка 68%.