Общество

Полицейского-кинолога не хватает псковской Росгвардии

На должность полицейского-кинолога инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются кандидаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Требования: возраст до 35 лет, отсутствие судимости, способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Телефон для справок: 89532424871.