Общество

Банк «Открытие»: Жители Санкт-Петербурга понимают в рублях больше, чем москвичи

Жители Санкт-Петербурга лучше всех в стране знают, что такое цифровой рубль и как он может изменить систему взаиморасчетов в качестве официального платежного средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, уверенно заявили о знании этого вопроса 48% петербуржцев, тогда как в Москве в этой теме разбирается лишь 38% жителей. Таковы результаты исследования, проведенного в начале года банком «Открытие».

При этом доля убежденных сторонников перехода на цифровой рубль в Петербурге также оказалась выше любого другого региона, составив 38%. Тогда как в целом по стране этот показатель достиг лишь 32%, а в Москве и Московской области – 33%. Правда, чуть выше оказалось и число противников идеи сделать цифровой рубль новым платежным средством. Их доля в Санкт-Петербурге достигла 19%, тогда как в среднем по стране против него выступают лишь 15% россиян, а в Москве их доля составляет 14%. Нейтрально к идее рассчитываться цифровым рублями в Петербурге относятся 42% жителей. Однако при этом 26% петербуржцев в принципе не готовы использовать цифровой рубль для расчетов, что также является самым высоким результатом в стране, с большим отрывом от остальных регионов. И в Москве, и в целом в стране о таком однозначном нежелании использовать цифровые денежные знаки заявили лишь 15% респондентов. Треть петербуржцев пока готова пользоваться цифровыми рублями только в самом крайнем случае и лишь 42% опрошенных (в отличие от 47% в целом по стране) уже сейчас готовы оплачивать ими покупки. Главными причинами неготовности использовать цифровые рубли люди называют высокую вероятность мошенничества, непонимание, как использовать такой способ оплаты и личное недоверие к цифровой валюте.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, возможность эмиссии которой Банком России в настоящее время обсуждается в экспертном сообществе. Предполагается, что цифровые рубли будут сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег. В отличие от безналичных денежных средств, цифровые рубли можно будет использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету. При этом они будут выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все три формы российского рубля будут равноправными платежными средствами и абсолютно равноценными друг другу: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен 1 наличному и 1 безналичному.

58% опрошенных петербуржцев считают, что цифровая валюта в будущем вытеснит обычные деньги. При этом 10% уверены в том, что это произойдет уже через 2-3 года, а 48% – через 10-15 лет. Каждый пятый житель города (21%) уверен, что цифровой рубль никогда не заменит обычные деньги.

Опрос проводился 14-19 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.