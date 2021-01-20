Псковские приставы организуют «горячую линию» по работе коллекторских агентств

«Горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, пройдет в УФССП России по Псковской области сегодня, 21 января, с 11.00 до 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Все желающие смогут обратиться по номеру телефона 8(8112) 699-017 для:
На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.