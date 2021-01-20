Общество

Псковские приставы организуют «горячую линию» по работе коллекторских агентств

«Горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, пройдет в УФССП России по Псковской области сегодня, 21 января, с 11.00 до 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Все желающие смогут обратиться по номеру телефона 8(8112) 699-017 для:

сообщения о противоправных действиях «коллекторских» организаций;

получения разъяснения положений Федерального закона от 3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.