Общество

Более 200 нарушений жилищных прав детей-сирот выявили в Псковской области

Свыше 200 нарушений закона в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот выявили прокурорские работники в Псковской области в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С целью устранения указанных нарушений опротестовали 5 правовых актов, направили более 150 исков, более 10 представлений, по результатам рассмотрения которых виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Для недопущения нарушений закона при закупке жилых помещений для лиц этой категории органы местного самоуправления получили 16 предостережений, добавили в ведомстве.