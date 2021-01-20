Общество

Псковская инспекция труда добилась выплаты 77 млн рублей задержанной зарплаты

В отношении 3011 работников в 208 хозяйствующих субъектах Псковской области выявили случаи задержки заработной платы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной инспекции труда, общая сумма выплат задержанной зарплаты по требованиям госинспекторов труда составила 77 150 050 рублей.

В прошлом году псковский Роструд провел более 1050 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства и требований охраны труда. Так, инспекторы проверили 93 индивидуальных предпринимателя, 101 государственное и муниципальное предприятие и учреждение. Из общего числа проверок 20 провели в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, 1030 оказались внеплановыми, 720 – документарными, 330 – выездными. Кроме того, 553 проверки состоялись по обращениям граждан, а 251 – на основании приказов Роструда.

В ходе проверок выявили 1251 нарушение, из них 253 по вопросам оплаты труда, 141 – рабочего времени и трудового распорядка, 101 – проведения медицинских осмотров, 76 – оформления трудового договора, 90 – обучения и инструктирования работников по охране труда, 76 – соблюдения порядка проведения специальной оценки условий труда, 112 – обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 62 – гарантий и компенсаций.

Должностные лица госинспекции труда вынесли 612 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа и 747 – в виде предупреждения. Выдали 285 предписаний об устранении нарушений.

Также направили 10 протоколов в суды о дисквалификации лиц, ранее подвергнутых административному наказанию.