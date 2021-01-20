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Общество

Циклон «Кристоф» принесет в Псковскую область гололед и ледяной дождь

21.01.2021 10:26|ПсковКомментариев: 0

Циклон «Кристоф» принесет в Псковскую область гололед и ледяной дождь. Как сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад», филиал организации в регионе работает в режиме повышенной готовности.

Фото: Вадим Боченков

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до ночи 22 января.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
 
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Теги: #Россети #непогода
Источник: Псковская Лента Новостей
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