Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о деятельности ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной деятельности поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Сколько за время существования псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» удалось обработать заявок, как часто удается найти людей живыми, сколько волонтеров привлекаются к каждой поисковой операции, какая техника используется?

Кто чаще пропадает в регионе: дети, пожилые или молодые люди, женщины или мужчины? С какими сложностями приходится сталкиваться в поиске пропавших людей? Какой отпечаток на работу поисковиков наложила пандемия коронавируса? Какие взаимоотношения выстраиваются у них с силовыми структурами - полицией, МЧС, следственным комитетом и военными?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить:

• регионального представителя ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области - Евгения Рудого

• инфорга отряда Татьяну Разумову