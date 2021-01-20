345 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за сутки

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области почти вдвое превысило число заболевших. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
Так, по его словам, за 20 января в регионе избавились от коронавируса 345 человек, а заразились 195. Скончался один пациент.
Снята с контроля вспышка коронавируса в Святогорском монастыре. В двух оставшихся очагах новых заболевших нет.
Всего в Псковской области проведено 237 878 исследований (1462 за сутки), подтверждено 28 129 случаев коронавируса, выздоровели 15 504 человека.