Общество

Более 100 человек искал отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2020 году

101 заявка поступила в поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщила информационный координатор поискового отряда Татьяна Разумова в ходе онлайн-брифинга 21 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В результате поисковых работ 71 человек найден живым, 12 – погибшими.

«Мужчины теряются чаще, чем женщины, пожилые чаще теряются», - отметила Татьяна Разумова. Из 101 заявки 7 были связаны с поиском детей.

Региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый рассказал, что отряд в регионе создан чуть более полугода назад, и за это время вводную первичную лекцию прошли уже более 140 человек.

«Руки нужны всегда, оборудование нужно всегда, - отметил он. - Мы используем навигаторы, компасы, радиостанции, беспилотники. Поисковики используют личный транспорт, личный бензин».

По его словам, любой человек может стать участником поискового отряда. «Желание – основное условие, чтобы к нам попасть. Всегда будет ждать, всегда обучим», - добавил Евгений Рудый.