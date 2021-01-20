Общество

COVID-19 внес изменения в работу псковского поискового отряда «ЛизаАлерт»

Распространение коронавирусной инфекции внесло изменения в работу псковского поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщила информационный координатор отряда Татьяна Разумова в ходе онлайн-брифинга 21 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Изменили структуру работы, чтобы было меньше контактов среди поисковиков внутри отряда», - сказала она.

Кроме того, в настоящее время не используются массовые выезды, создаются автономные группы, обеспеченные средствами индивидуальной защиты. Не допускаются к поискам люди с признаками простудных заболеваний.

«И нам пришлось переработать обучающие занятия в онлайн-формат», - добавил региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый.