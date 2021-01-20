Общество

Псковский отряд «ЛизаАлерт» не испытывает проблем из-за отсутствия статуса юрлица

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области не испытывает каких-либо проблем из-за отсутствия юридического статуса. Об этом сообщил региональный представитель отряда Евгений Рудый в ходе онлайн-брифинга 21 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас не возникало вообще ни разу проблем», - пояснил он. «Нет юридического лица – нет проблем», - поддержала его информационный координатор поискового отряда Татьяна Разумова.

Евгений Рудый рассказал, что, если силовые структуры отказываются от помощи добровольцев в поиске человека, значит, у них хватает своих ресурсов, имеется криминальный подтекст и так далее.

«У нас такой проблемы практически не возникало, что из-за отсутствия юридического лица разворачивали на поисках», - добавил он.