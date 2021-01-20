Общество

УФАС запретило «Псковжилстрою» называть себя в рекламе государственным застройщиком

Недостоверной признала комиссия Псковского УФАС рекламу акционерного общества «Псковжилстрой», в которой компания называла себя «государственной строительной компанией» и «государственным застройщиком». Об этом сообщается в телеграм-канале управления.



В антимонопольную службу обратился гражданин с жалобой на содержание рекламы компании-застройщика «Псковжилстрой», а именно на то, что компания неправомерно использовала в рекламных роликах на телевидении, а также на фирменных бланках, официальном сайте, в приветственной записи на автоответчике фразу «государственная строительная компания» и «государственный застройщик», отчего у потребителя может сложиться впечатление о взаимодействии с государственной компанией или государственным предприятием.

По мнению заявителя, государство исполняет и отвечает по всем обязательствам, качество продукции, товаров и услуг у госкомпаний значительно выше, чем у негосударственных, а значит, такая реклама может ввести в заблуждение потенциальных потребителей услуг данной коммерческой организации.



В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что учредителем компании является Псковская область, форма юридического лица компании – акционерное общество, а фирменное наименование - АО «Специализированный застройщик «Псковжилстрой».



Изучив логотип компании, изображенный на сайте, бланках, в рекламных роликах и в наружной рекламе, комиссия УФАС пришла к выводу, что надпись «государственная строительная компания» расположена непосредственно под словом «Псковжилстрой», написана одинаковым шрифтом, то есть образует стилевое единство логотипа, то есть может ассоциироваться у потребителя с фирменным наименованием АО СЗ «Псковжилстрой».



Управление также установило, что реклама с нарушениями закона была размещена и на баннере на строящемся доме. Здесь также присутствовало название застройщика «Псковжилстрой. Государственная строительная компания», но отсутствовал адрес сайта, где размещается проектная декларация, а также полное юридическое наименование акционерного общества, что является нарушением статьи 28 закона о рекламе.



Представитель компании «Псковжилстрой» пояснила, что общество использовало слово «государственный» для обозначения своей значимости, с целью подчеркнуть, что застройщик действует в интересах всей страны. Она также сообщила, что компания уже изменила свой логотип, внесла изменения на официальный сайт, а также в содержание рекламной информации – теперь на всех рекламных носителях «Псковжилстрой» называет себя «специализированным застройщиком», то есть так, как это прописано в уставе компании.



«То, что компания является собственностью Псковской области, еще не дает ей право называться "государственной компанией". Это вводит в заблуждение потребителя, так как для большинства из нас государство – гарант надежности, соблюдения сроков, качества, добросовестности. При этом государственные, бюджетные, средства при строительстве домов не используются, строительство происходит за счет средств дольщиков. Нарушением не было бы, если бы в рекламе было написано "Акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству"», - прокомментировала решение антимонопольщиков глава ведомства Ольга Милонаец.



В отношении «Псковжилстроя» будет возбуждено дело об административном правонарушении, обществу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.



Добавим, что в конце 2020 года компания «Псковжилстрой» была оштрафована антимонопольным органом на 101 тысячу рублей за нарушение закона о рекламе за заявление о том, что квартиры от данного застройщика – «это действительно лучшее предложение на рынке первичной недвижимости во всем Пскове!».