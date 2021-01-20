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Общество

В «Единой России» отметили опыт Псковской области по проведению киноуроков

21.01.2021 12:29|ПсковКомментариев: 0

Псковская область подает хороший пример другим регионам в части организации воспитательной работы в школах. Такую оценку дала координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Учащимся будут показывать короткометражные фильмы, которые помогут развитию их личности, воспитанию патриотизма и гражданственности. Первое занятие во всех общеобразовательных учреждениях будет посвящено мужеству защитников Отечества, рассказала координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, представляя проект на площадке партии.

«Киноуроки – это форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачу воспитания подрастающего поколения. Дети сегодня не такие, каким были их сверстники несколько лет назад. Наша задача – тоже быть современными, предлагать отвечающие требованиям времени (воспитательные) программы. И в них обязательно должен присутствовать визуальный контент. Проект "Киноуроки" эту задачу решает», – отметила она.

Киноуроки подготовлены совместно с Центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». Всего предусмотрено создание 99 короткометражек – по количеству месяцев обучения с 1 по 11 классы. Около трети фильмов уже сняты и готовы к показу. Ленты, в частности, подготовили Башкирия, Карелия, Калужская, Псковская, Ленинградская области и другие регионы.

Каждая из короткометражек рассказывает школьникам об одном из созидательных понятий или качеств личности. По мере взросления учащихся уровень сложности вводимых принципов или ценностей будет увеличиваться. Проект предусматривает также сопровождение фильмов методическими пособиями, которые помогут учителям донести до учеников смысл киноленты.

«Минпросвещения рекомендует киноуроки к использованию в образовательных организациях страны. Мы ищем новые, современные формы обучения и воспитания в системе образования, а этот проект показывает, что они уже существуют. И задача партии – протянуть «ниточку» от этого проекта к каждой школе страны», – подчеркнула Алена Аршинова.

В селекторном совещании приняли участие региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, первый заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Лариса Иванова рассказала на совещании об успешной практике киноуроков в школах Островского района. «Учителя средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева уже успешно реализуют практику киноуроков. Коллектив учителей одержал победу на конкурсе социальных проектов в рамках инициативы "Киноуроки в школах России". Мы увидели, что фильмы помогают учителю раскрыть в учениках созидательные принципы нравственности и культуры, которые еще подкрепляются социальными практиками. На уровне района принято решение внедрить такую практику воспитательной работы во все школы района, - отметила она и добавила, что такая работа необходима даже во время дистанционного обучения. – Родители смотрят с детьми фильм и переживают вместе эмоциональное состояние».

Алена Аршинова подчеркнула, что Псковская область подает хороший пример другим регионам в части организации воспитательной работы в школах, и особенно, в части взаимодействия в этом вопросе с муниципальными образованиями.

Теги: #кино #Единая Россия #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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