Общество

Псковские теплосети определили победителей конкурса творческих работ

Победителей конкурса творческих работ, стартовавшего в декабре прошлого года, определило муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МП, в номинации «Поделки» первое место занял Алексей Зенков, второй стала Арина Соколова, третье место у Льва Дмитриева. Приз зрительских симпатий получит Матвей Соловьев.

В номинации «Художественная самодеятельность» первое место занял Иван Тыщенко. Далее идут Алексей и Анна Зеленковы, на третьем месте оказалась Василиса Дзыбал. Приз зрительских симпатий вручат Веронике Зимарской.

Самой объемной по количеству участников стала номинация «Рисунки». «Здесь многоуважаемое жюри не смогло договориться и есть несколько сюрпризов. Так как мест всего 3, а достойных работ очень много, то приз зрительских симпатий будет не один, а целых 4», - отметили в пресс-службе предприятия.

Так, первое место заняла работа Анны Петровой, второе – Марии Орловой, третье – Марии Лехиной. Приз зрительских симпатий вручат Марии Сергеевой, Наталии Бушевневой, Ксении Васильевой, Анне Зенковой.

«Поздравляем наших победителей. Само награждение пройдет в пятницу. Мы соберем всех участников конкурса и вручим подарки. Награждение будет произведено в два этапа. В 10.00 мы соберем победителей конкурсов самодеятельности и поделок, а всех участников конкурса рисунка - в 14.00», - уточнили в пресс-службе.

При этом каждый участник конкурсов получит сладкий приз, а победители - сертификаты в магазин спортивной одежды.

«Мы благодарны каждому участнику. Все ваши работы по-своему хороши и незабываемы. Огромное спасибо нашим коллегам за таких замечательных и талантливых детей. Все работы достойные и займут свое почетное место в нашей памяти и в истории предприятия», - добавили в пресс-службе.