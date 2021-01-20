Общество

Горожане обеспокоены судьбой серой цапли, зимующей в Пскове

Оставшаяся на зимовку в Пскове цапля удивила горожан. Местной жительнице удалось сфотографировать птицу на берегу реки в Финском парке. Снимки она разместила в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«Не все улетают на юг, и во время суровых снежных зим птицы могут погибнуть от голода», - опасается автор фотографий.

Отметим, что ранее серые цапли были замечены в Гдове. Орнитолог, кандидат биологических наук и руководитель волонтерского центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марина Сиденко отметила, что это «маленькая сенсация в истории орнитологических наблюдений».

По ее словам, необычно снежная и довольно холодная зима после двух подряд предшествующих теплых зим многих пернатых сбила с толку. Уже в январе были сообщения о том, что одиночных птиц видели под Псковом и в самом городе, везде они держались у открытой воды. «Удивительно, что они смогли пережить такие крепкие морозы, свидетелями которых мы были совсем недавно», - добавила Марина Сиденко.

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Она заметила, что случаев зимовок серых цапель в районе Псковско-Чудского водоема ранее известно не было. С территории Псковской области орнитологам известно лишь о зимовке одной серой цапли на юго-западе – в национальном парке «Себежский» в течение двух зим подряд – зимой 2005–2006 и 2006–2007 годов.

«До середины марта еще далеко, птицам будет весьма непросто, поэтому, если цапли останутся в городе, вы можете помочь им пережить это суровое время, - отметила Марина Сиденко. - Можно выкладывать мелкую речную или морскую рыбу на лед в качестве подкормки для этих голенастых птиц. Если птицам станет совсем худо, они могут пойти за помощью к людям – будут залетать во дворы жилых домов, ходить по улицам. Пока что птицы не просят помощи у людей, поэтому не нужно их "спасать" – беспокоить, гонять и пытаться поймать».

Фото Саши Мишуковой, ВКонтакте