Общество

Псковские депутаты выразили соболезнование в связи со смертью Николая Симина

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Николая Симина - в прошлом заместителя председателя областного Совета народных депутатов.

Николай Симин скончался на 83-м году жизни. Его трудовая биография и жизненный путь были наполнены значимыми событиями и добрыми делами - он всем сердцем был предан родной псковской земле и многое сделал для развития региона, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Николай Александрович Симин родился в Печорском районе. Профессиональную деятельность начал в агропромышленном комплексе: прошел путь от механика автомеханических мастерских до начальника производственного управления сельского хозяйства Красногородского райисполкома.

В 1981 году Николаю Симину доверили руководство районом - в должности председателя Красногородского райисполкома он проработал семь лет. В 1987 году перешел на работу в Псковский облисполком. В 1990 году был избран депутатом областного Совета народных депутатов, стал заместителем председателя представительного органа.

С 1994 по 1997 год управленческие и профессиональные навыки Николая Симина были востребованы в псковском представительстве межрегиональной корпорации «Северо-Запад-Юг». В 1997 он перешел на работу в Псковское областное Собрание депутатов - несколько лет был заместителем управляющего делами и заведующим орготделом.

«Коллеги и друзья вспоминают его как очень ответственного, деятельного и порядочного человека. Добрая память о Николае Александровиче Симине сохранится в наших сердцах!» - подчеркнули в региональном парламенте.