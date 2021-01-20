Общество

«Вирус» появился в обновленной форме отчетности страхователей-медорганизаций

До 1 марта 2021 года включительно страхователям Псковской области необходимо представить отчетность по форме СЗВ-СТАЖ за 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Форма СЗВ-СТАЖ утверждена постановлением правления Пенсионного фонда РФ от 6 декабря 2018 года №507п.

Для страхователей, ведущих деятельность в сфере сельского хозяйства

В форме СЗВ-СТАЖ указывается код «СЕЛО» в отношении работников, занятых в сельском хозяйстве. Список работ, производств, профессий, должностей и специальностей для которых является обязательным заполнение в форме СЗВ-СТАЖ кода «СЕЛО», утвержден постановлением правительства РФ от 29.11.2018 №1440.

Для страхователей - медицинских организаций

В порядок заполнения формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» внесен новый код «ВИРУС», который заполняется в графе 10 «Основание (код)» если в графе 9 «Особые условия труда (код)» указаны коды «27-1», «27-2» и (или) в графе 12 «Основание (код)» указаны коды «27-ГД», «27-СМ», «27-ГДХР», «27-СМХР».

Код «ВИРУС» заполняется в отношении медицинских работников, занятых в медорганизациях и их структурных подразделениях оказанием соответствующих видов медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfr.gov.ru в разделе «Работодателям» - «Бесплатные программы, формы и протоколы». На обновления программы ПО ПД можно оформить подписку, тогда после размещения очередного обновления программы на сайте соответствующее сообщение будет поступать на указанный по подписке e-mail.

Страхователям необходимо обеспечить соответствие трех видов отчетности – форм ежемесячной отчетности СЗВ-М, ежегодной отчетности СЗВ-СТАЖ и ежеквартальной отчетности Расчета по страховым взносам, представляемой в ФНС.

Отчетность по форме СЗВ-СТАЖ до 1 марта должны сдать 12 890 псковских страхователей.