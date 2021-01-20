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Общество

Санаторий «Хилово» приглашает на реабилитацию после COVID-19

21.01.2021 15:07|ПсковКомментариев: 0

Санаторий «Хилово» (Порховский район) приглашает на реабилитацию после перенесенного коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Год назад весь мир захлестнула волна пандемии, - отметили в облсовпрофе. - На сегодняшний день в мире более 90 миллионов ‎случаев заражения, включая почти два миллиона случаев с ‎летальным исходом.‎ И эти цифры ежедневно растут. Радует, что растут цифры и выздоровевших от COVID-19. Но, как отмечают эксперты ВОЗ, Роспотребнадзора и других ведомств, медики пока не могут в полной мере оценить последствия COVID-19, но уже делают выводы о том, что около трети переболевших COVID-19 испытывают различные последствия после выздоровления, у каждого пятого пациента выявляются психические расстройства, ряд пациентов после перенесенного коронавируса страдают от кашля, жжения в груди, боли в голове и мышцах, тахикардии».

Специалисты отмечают необходимость амбулаторной реабилитации, направленной на восстановление респираторных функций, особенно пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме. «А где лучше всего проходить реабилитацию? Конечно, в санатории!» - подчеркивают в облсовпрофе.

Санаторий «Хилово» разработал программу реабилитации для восстановления здоровья граждан после перенесенного COVID-19. Комплексное лечение построено на лучших традициях курортологии и современных способах терапии, проходит под надзором опытных врачей с использованием современных эффективных методик.

Программа нацелена на то, чтобы помочь пациенту справиться с любыми осложнениями, вызванными COVID-19.

Главные цели реабилитации:

  • восстановление функций органов дыхания и других систем организма после перенесенной болезни;
  • нормализация циркуляции крови и обмена веществ;
  • восстановление физической активности пациента;
  • помощь в преодолении беспокойства и стресса;
  • укрепление иммунной системы и др.

Предложение выражается в виде предоставления набора специальных процедур на восстановление психосоматического здоровья после перенесенного COVID-19 на путевки длительностью 10 дней или 14 дней по обычной стоимости в соответствии с действующими прайс-листами на соответствующий период.

Стоимость путевки на 10 дней по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19» (до 30 мая 2021 года) составляет от 20000 рублей.

В рамках программы: проживание, питание, три посещения лечащего врача, трехразовый прием минеральной воды (ежедневно по показаниям), диетотерапия (ежедневно по показаниям), одна консультация врача-невролога, кардиолога, одна консультация психолога; психология групповая или индивидуальная 5 раз, 1 анализ крови на МНО и протромбин, время свертываемости; минеральная, жемчужная (одна процедура из перечня) или сухая углекислая (по показаниям) ванна – 5 процедур; грязевые аппликации (по показаниям) сегментарно на грудную клетку или на суставы по показаниям – 5 процедур; лечебный бассейн или ЛФК в бассейне – 7 процедур; СВЧ, хромотерапия (синий цвет), электрофорез с кальцием на грудную клетку – 7 процедур; галокамера или ингаляции с лечебными средствами – 7 процедур; массаж ручной (1 единица) или вибромассаж – 6 процедур; ЛФК (дыхательная гимнастика) – 5 процедур; гимнастика групповая или гимнастика индивидуальная – 7 процедур, ингаляции с минеральной водой или лекарственными средствами – 6 процедур; аэрофитотерапия – 7 процедур; массаж спины (накидка) или бесконтактный гидромассаж – 5 процедур.

Стоимость путевки на 14 дней по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19» (до 30 мая 2021 года) составляет от 27300 рублей.

В рамках программы: проживание, питание, три посещения лечащего врача, трехразовый прием минеральной воды (ежедневно по показаниям); диетотерапия (ежедневно по показаниям); одна консультация врача-невролога, кардиолога; одна консультация психолога; психология групповая или индивидуальная 6 раз; 1 анализ крови на МНО и протромбин, время свертываемости; минеральная, жемчужная (одна процедура из перечня) или сухая углекислая (по показаниям) ванна – 7 процедур; грязевые аппликации (по показаниям) сегментарно на грудную клетку или на суставы по показаниям – 7 процедур; лечебный бассейн или ЛФК в бассейне – 9 процедур; СВЧ, хромотерапия (синий цвет) электрофорез с кальцием на грудную клетку – 8 процедур; галокамера или ингаляции с лечебными средствами – 9 процедур; массаж ручной (1 единица) или вибромассаж – 6 процедур; ЛФК (дыхательная гимнастика) – 7 процедур; гимнастика групповая или гимнастика индивидуальная – 8 процедур, ингаляции с минеральной водой или лекарственными средствами – 7 процедур; аэрофитотерапия – 9 процедур; массаж спины (накидка) или бесконтактный гидромассаж – 5 процедур.

Кроме того, в случае приезда без санаторно-курортной карты, в санатории по альтернативе будут назначены анализы (общий анализ крови, мочи, ЭКГ с расшифровкой, кровь на сахар). Процедуры назначат только после получения результатов данных обследований.

Подробная информация о специальном предложении «Реабилитация (восстановление) после COVID-19».

Стоимость путевки по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19» (до 30 мая 2021 года).

Для приобретения путевок по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19» приобретатель либо его представитель в период с 18 января 2021 года должен забронировать путевку в отделе реализации ЛПУ «Санаторий "Хилово"» (по телефону, по электронной почте, через официальный сайт санатория) по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19».

Заказать путевки и получить консультацию можно в Пскове по телефону (8112) 72-82-18 или по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 12 в будние дни с 9.00 до 17.00.

Теги: #Хилово #облсовпроф #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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