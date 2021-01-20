Общество

Влюбленные из Дно сыграли свадьбу на проекте федерального телеканала

Новый сезон реалити-шоу «Четыре свадьбы» стартует сегодня, 21 января, на телеканале «Пятница!». В проекте невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза. В числе участников оказалась пара из города Дно Псковской области - Алина и Владимир, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе телеканала.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

Алина и Владимир из города Дно сыграли классическую свадьбу бюджетом в 250 тысяч рублей. Однако ради победы в шоу им еще предстоит доказать, что их торжество - лучшее.

В новом сезоне «Четырех свадеб» телеканал «Пятница!» покажет пары, которые вместе прошли карантин, сохранили отношения и решили пожениться. Эпидемия отразилась на проведении свадеб: из-за ограничений не все гости могли попасть на регистрацию брака и смотрели церемонию в прямом эфире социальных сетей, а бюджеты торжеств сильно сократились.

Удалось ли влюбленным из Дно победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы» можно увидеть сегодня, 21 января, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»