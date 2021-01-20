Общество

В Псковской области СИЗО и музыкальная школа подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили СИЗО-2 и музыкальная школа им. М. П. Мусоргского города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области, предметом подписанного соглашения стало налаживание взаимодействия в области культурно-просветительской работы, направленной на организацию культурно-массовой и досуговой деятельности сотрудников следственного изолятора и членов их семей.

Среди планируемых мероприятий – проведение совместных творческих конкурсов, тематических экскурсий, интерактивных занятий, концертных программ, подготовленных учащимися и преподавателями музыкальной школы.

Также в ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с учетом новых реалий эпидемиологического характера. Первыми в списке мероприятий станут празднование 23 февраля и 8 Марта.

Встреча прошла с соблюдением норм и правил безопасности, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.