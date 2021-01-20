Общество

Работодатели Псковской области предлагают зарплату ниже среднероссийской на 16%

Какую заработную плату предлагают компании в Псковской области и какие тренды на рынке труда окажут влияние на жизнь и работу в 2021 году, выяснили эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы. Они проанализировали более 1 700 вакансий, открытых в регионе за последний месяц, динамику резюме и заработных плат, сообщили Псковской Ленты Новостей в hh.ru.

Фото: pixabay.com

Как меняется спрос на персонал

В декабре число вакансий по всем профессиональным областям в Псковской области было меньше на 3% по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом в декабре 2020 года по сравнению с тем же месяцем в 2019-го выросло число вакансий на 16%.

Общее количество активных вакансий по стране в первую рабочую неделю 2021 года выросло на 6% по сравнению с предыдущей: динамика пока что повторяет начало 2020 года, когда масштабы глобальной пандемии еще мало кто предвидел. Максимально спрос повысился в столичных регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. По сравнению с предыдущей рабочей неделей (11-15 января) эксперты зарегистрировали наибольшую динамику спроса в Петербурге и Ленобласти: прирост на 9%.

Динамика вакансий в Псковской области в профобластях показывает, что в декабре по сравнению с ноябрем активный прирост наблюдается в сфере «Медицина и фармацевтика» (65%), «Безопасность» (35%), «Консультирование» (21%) и «Высший менеджмент» (20%). По сравнению с концом 2019 года прирост был зафиксирован в сферах «Медицина и фармацевтика» (99%), «Начало карьеры и студенты» (82%), «Домашний персонал» (77%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (76%). Значительно уменьшилось число предложений о работе для специалистов в сфере добычи сырья (-69%), искусства, развлечений, масс-медиа (-44%), юристов (-41%), представителей высшего менеджмента (-40%), а также соискателей в сфере закупок (-28%).

Что касается самых востребованных специалистов в Псковской области, в декабре топ-вакансий остался таким же, как в ноябре 2020-го. Все также требуются специалисты в сфере продаж (продавцы, кассиры, работники торгового зала, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и др.), рабочий персонал и медицинские работники, производственные кадры, начинающие специалисты и студенты.

Насколько активно соискатели ищут работу

Динамика резюме в декабре среди соискателей Псковской области снизилась на 6% по сравнению с ноябрем 2020 года. Всего же за прошлый год в Псковской области число резюме увеличилось на 15% год к году. В первую рабочую неделю 2021 года соискатели по всей стране вели себя менее активно, чем в 2019 или 2020 годах: число активных резюме в среднем по России увеличилось лишь на 1% по сравнению со второй неделей нового года (с 4 по 10 января), в то время, как в предыдущие 2 года эта цифра была на уровне 3-4%.

Конкуренция за рабочие места

Уровень конкуренции в Псковской области по сравнению с прошлым месяцем немного снизился, в декабре 2020 года на одну вакансию приходилось 3,6 резюме на одно предложение о работе, что соответствует показателю прошлого года. Самый высокий уровень конкуренции в декабре в Псковской области был среди представителей высшего менеджмента (12 резюме на вакансию), юристов (10), специалистов в сфере искусства, развлечений, масс-медиа (7).

Динамика заработных плат: предложение и ожидание

Ожидания соискателей по оплате труда ниже предложений в вакансиях. Так, в вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Псковской области в декабре - 39 484 рубля. Ожидания соискателей в резюме оказались ниже и составили 36 837 рублей. Предлагаемая работодателями Псковской области зарплата ниже среднероссийской на 16%.

Какие тенденции на рынке труда сохранятся в 2021 году

Исследования hh.ru показывают, что в 2021 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, производственные, ИТ- и digital -кадры, на менеджеров по продажам, медицинских работников, строителей и логистов, представителей востребованных линейных позиций в horeca и ритейле: курьеров, комплектовщиков, работников склада, поваров, операторов колл-центров. Данные недавнего опроса hh.ru также показывают, что 74% опрошенных, в том числе жители Псковской области, чаще всего об этом задумываются представители автобизнеса, юристы и работники ресторанно-гостиничного бизнеса.

«Немаловажно и то, что часть работодателей предусматривают вероятность сокращения персонала в своих компаниях. Сокращение может пройти в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников – об этом с уверенностью заявили 18% опрошенных представителей компаний. Представители компаний с меньшей численностью реже отмечали возможность сокращений. Позитивной тенденцией может стать увеличение размера зарплаты в среднем до 5 000 рублей. Согласно аналитике "Банк заработных плат hh.ru", 13% российских компаний планируют рассмотрение индексацию зарплат в сторону увеличения в январе, еще 6% приступят к этому в апреле. По данным опроса hh.ru, 15% компаний планируют вывести персонал, находящийся на дистанционной работе дома, в офис в марте-апреле, еще 4% позже – в мае-июне. Кроме того, с учетом обострившейся конкуренции за персонал по линейным позициям, миграции молодых соискателей из региона, работодатели региона будут больше внимания уделять вопросам мотивации персонала», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.