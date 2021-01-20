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Общество

Псковская городская больница заплатит пациенту деньги за утерянное пальто

21.01.2021 15:43|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская больница заплатит деньги пациенту за утерянное пальто. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на опубликованную жалобу на сайте губернатора.

Пациент 1949 года рождения находился в больнице более месяца. «На момент выписки оказалось, что его верхняя одежда, в которой он поступил в больницу, отсутствует», - говорится в жалобе.

Марина Гаращенко сообщила, что по данному случаю провели служебное расследование. Пациент находился на лечении в трех отделениях ГБУЗ ПО «Псковская городская больница»: 2-е пульмонологическое, «COVID-5», «COVID-2».

Из заявления пациента следует, что при поступлении в больницу он имел при себе вещи, которые в отделение «COVID-2» не доставили. «Выяснено, что вещи были утрачены, вероятно, ошибочно переданы другому выписанному пациенту», - сказала Марина Гаращенко.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Петр Сукач провел с пожилым мужчиной беседу. «Была предложена материальная компенсация за утерянные вещи, сумму возмещения ущерба обозначил сам пациент», - рассказала председатель комитета.

Пациент претензий к медицинскому учреждению не имеет, и написал соответствующее заявление. «Приносим свои извинения за данный инцидент», - добавила Марина Гаращенко.

Теги: #псков #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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