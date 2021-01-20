Общество

40 человек пополнили ряды псковского управления Росгвардии

40 молодых росгвардейцев в ходе торжественной церемонии приняли присягу в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в мероприятии приняли участие руководитель регионального ведомства Игорь Иванов, руководители управления, отдела вневедомственной охраны и председатель Совета ветеранов ведомства Юрий Андреев.

«Принятие присяги стало для них логическим завершением напряженной программы обучения, которое проходило в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области», - отметили в пресс-службе.

В течение трех месяцев сотрудники вневедомственной охраны проходили первоначальное профессиональное обучение: изучили организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, основы криминалистики, строевую, огневую, морально-психологическую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовки. По всем дисциплинам росгвардейцы успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены.

«Присяга - это торжественное и одно из важнейших событий в становлении сотрудников Росгвардии, - обратился к росгвардейцам начальник управления Игорь Иванов. - Вступив в ряды защитников правопорядка, вы приняли на себя высокую ответственность за безопасность жизни и здоровья людей, уважения их прав и свобод, соблюдение Конституции и законов нашей страны».

Завершилось мероприятие награждением росгвардейцев, отличившихся в период первоначального обучения.

Также сотрудники вневедомственной охраны посетили выставку вооружения и специальных средств, которую для коллег организовали сотрудники СОБР.

Теперь росгвардейцы приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в территориальных подразделениях вневедомственной охраны.