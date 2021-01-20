Общество

Два псковских повара попробовали оспорить в суде увольнение за прогулы

41-летний повар и его 37-летняя помощница попробовали оспорить в суде решение работодателя об увольнении за прогулы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С соответствующим исковым заявлением об оспаривании дисциплинарных взысканий в виде увольнений они обратились в Псковский городской суд.

Выяснилось, что после окончания периода нерабочих дней, установленных указом президента в связи с пандемией коронавируса, повар с помощницей без уважительных причин не приступили к выполнению должностных обязанностей. При этом работодатель уведомлял их по телефону.

В итоге городской суд отказал в удовлетворении указанного иска.