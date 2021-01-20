Общество

Псковичам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Об ответственности за участие в несанкционированных акциях предупредили жителей Псковской области в региональном УМВД России.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», - подчеркнули в ведомстве.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

«Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», - заключили в ведомстве.