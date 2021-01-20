Общество

Более 7 тысяч псковичей посетили почту по предварительной записи

Услугой предварительной записи в отделениях Почты России с мая 2020 года воспользовались 7 тысяч жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Записаться заранее на обслуживание в отделения почтовой связи нужно не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение, используя мобильное приложение или сайт www.pochta.ru.

Для предоставления услуги Почта России выделит одно или несколько операционных окон в отделениях для обслуживания клиентов по записи. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Там же можно ознакомиться со списком отделений, в которых доступна предварительная запись, изменить время или отменить запись.

«Внедрение данного сервиса - одна из мер, принимаемых компанией для защиты клиентов и сотрудников в неблагоприятный период. Исходя из статистических данных, услуга предварительной записи пользуется популярностью среди жителей региона», - подчеркнул директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Сейчас новая услуга доступна в более чем в 12 отделениях почтовой связи Псковской области.