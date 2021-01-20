Общество

Страдающей «проклятьем ундины» трехлетней псковичке собрали 8 млн рублей для лечения

Петербургский благотворительный фонд «Алеша» собрал более 8 млн рублей на лечение трехлетней псковички Анны Струковой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, сбор средств на лечение девочки закрыт 20 января.

«Вчера мы полностью закрыли сбор средств на лечение девочки. Собраны все 8 404 288 рублей!» - отметили в фонде.

Напомним, девочка страдает синдромом врожденной гиповентиляции легких или «проклятьем ундины» - не может дышать самостоятельно. Ей требуется операция по установке дорогостоящего стимулятора дыхания.