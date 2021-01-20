Общество

Свыше 1000 заявок в месяц от нуждающихся выполняют псковские волонтеры ЕР

Активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», в который входят члены и сторонники партии, ежедневно привозят нуждающимся жителям города продукты и лекарства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, в среднем волонтеры выполняют в месяц более 1 тысячи заявок на оказание такой помощи пожилым и маломобильным людям.

Пенсионерка из Пскова Светлана Шевцова оставила заявку по телефону горячей линии волонтерского центра «Единой России» с просьбой привезти ей продукты и лекарства. Псковичка уже не в первый раз обращается за помощью. Она проживает одна и в период пандемии старается реже выходить из дома.

Волонтер Оксана Нани оперативно доставила продукты и лекарства Светлане Шевцовой – купила все строго по списку и проверила сроки годности.

«Я до больницы сама ходила везде и подхватила болячку. И теперь после больницы думаю: «Нет, буду немножко беречься». И хорошо, что есть волонтерский центр, спасибо, кто нам помогает», - отметила Светлана Шевцова.

К работе волонтерского центра с самого его открытия активно подключился депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко, который в свободное от работы время выполняет заявки горожан: доставляет продукты, лекарства, помогает с оплатой услуг ЖКХ, занимается автоволонтерством.

«Приятно, когда люди пожилого возраста, которым ты помог, говорят тебе слова благодарности. Очень важно, что есть люди, которые готовы помочь, которые не остаются в стороне», - пояснил Сергей Мусиенко.

Волонтерский центр партии работает по всей Псковской области. В Великих Луках волонтер, преподаватель Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Людмила Савельева в свободное от работы время доставляет льготные лекарства пожилым гражданам, а также помогает добираться волонтерам, помогающим медикам, до места работы и обратно.

«Считаю, что в это время всем людям нужно помогать друг другу, нужно держаться всем вместе. Люди должны быть добрее к друг другу», - уверена Людмила Савельева.

Отметим, волонтерский центр «Единой России» работает в регионе с начала пандемии. Активисты помогали людям все новогодние праздники.

Волонтеры выполняют заявки ежедневно, однако звонки в центре принимаются в пятидневном режиме.