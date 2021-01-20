Общество

Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Пскове 27 января

Шестая патриотическая акция «Хлеб той зимы» пройдет в Пскове 27 января - в день 77-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Площадка акции развернется с 12.00 до 18.00 в холле Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Хлеб той зимы» – одно из ключевых мероприятий регионального проекта «Чтобы помнили», основанного на интерактивном подходе и погружении в атмосферу военного времени. В 2021 году участники акции смогут самостоятельно заполнить хлебные карточки, забрать на память репринты газет и партизанских листовок, получить «Ленточку ленинградской Победы» и узнать больше о партизанском обозе, который связывает блокадный Ленинград с Псковской областью.

На площадке акции также будут представлены информационные материалы и советские агитационные плакаты, посвященные блокадному городу, а в пункте полевой почты желающие смогут подписать репринты открыток военного времени, которые отправят по указанным адресам.

В 2021 году акцию проводит региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден» при поддержке областной универсальной научной библиотеки и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».