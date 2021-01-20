Общество

Пскович с заболеванием сердца умер незадолго до транспортировки в федеральный центр

Пациент из Псковской области с заболеванием сердца, которого должны были направить на операцию в федеральный центр, скончался. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Фото: pixabay.com

Мужчине требовалась операция в области сердца, которая в Псковской области не проводится. В комитете по здравоохранению пояснили, что заболевание, которым страдал пациент, имеет крайне высокий риск неблагоприятного исхода.

«Диагноз был установлен, перевод пациента в федеральный центр был согласован, но, к сожалению, он скончался раньше, чем удалось осуществить его транспортировку», - говорится в сообщении.

По данной информации проведут проверку.