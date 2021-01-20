Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 20.01.2021 17:367 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 22.01.2021 07:190 Врач назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19 21.01.2021 23:204 Архивисты рассказали о первых послевоенных домах в Великих Луках 21.01.2021 22:324 Пскович с заболеванием сердца умер незадолго до транспортировки в федеральный центр 21.01.2021 22:030 Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Пскове 27 января 21.01.2021 21:251 Псковский депутат исполнила мечту 12-летней девочки
 
 
 
Самое популярное 19.01.2021 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 20.01.2021 17:367 Нездоровый румянец псковского здравоохранения 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 16.01.2021 16:529 Подполковник и его жена скончались во время БДСМ-сессии 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19

22.01.2021 07:19|ПсковКомментариев: 0

Как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться коронавирусом, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Люди, заболевшие COVID-19, больше всего страдают от проблем с легкими. Коронавирус поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим, отметил Владимир Болибок.

Течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом, пояснил врач.

«Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию», ‒ сказал Владимир Болибок, передает РИА Новости.

Грязный воздух, по его словам, повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, коронавирусная не является исключением. Поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. Особое внимание, по словам Владимира Болибока, нужно уделять помещениям, где мы спим ‒ хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли, ведь мы проводим в них значительную часть суток.

«Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», – заметил врач в интервью радио Sputnik.

Теги: #медицина #врачи #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 840 человек
22.01.2021, 07:330 В России предлагают ввести эскроу-счета для частных домов 22.01.2021, 07:190 Врач назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19 22.01.2021, 07:000 Соревнования по лыжным гонкам пройдут в феврале в Островском районе 21.01.2021, 23:204 Архивисты рассказали о первых послевоенных домах в Великих Луках
21.01.2021, 22:324 Пскович с заболеванием сердца умер незадолго до транспортировки в федеральный центр 21.01.2021, 22:030 Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Пскове 27 января 21.01.2021, 21:431 В Псковском театре кукол анонсировали февральские спектакли 21.01.2021, 21:251 Псковский депутат исполнила мечту 12-летней девочки
21.01.2021, 21:120 Влюбленные из Дно заняли последнее место на реалити-шоу «Четыре свадьбы» 21.01.2021, 20:430 Росреестр рекомендует псковичам воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость 21.01.2021, 20:230 Более 4000 консультаций дал Роструд псковичам в прошлом году 21.01.2021, 20:000 Еду я на Родину! Пусть кричат - уродина!*
21.01.2021, 19:414 Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста Навального 21.01.2021, 19:310 В сердце - Псков: памяти Геннадия Мокеева 21.01.2021, 19:230 На конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток в «Михайловское» пришли работы из России и Египта 21.01.2021, 19:005 Страдающей «проклятьем ундины» трехлетней псковичке собрали 8 млн рублей для лечения
21.01.2021, 18:530 Латвия продлила ограничения из-за пандемии до 7 февраля 21.01.2021, 18:293 Свыше 1000 заявок в месяц от нуждающихся выполняют псковские волонтеры ЕР 21.01.2021, 18:150 Более 7 тысяч псковичей посетили почту по предварительной записи 21.01.2021, 18:000 Правительство поддержало идею распространить ипотеку на деревянные частные дома
21.01.2021, 17:500 Подать заявку на областной конкурс экорекламы можно до 29 января 21.01.2021, 17:500 Два автомобиля столкнулись на трассе между Псковом и Островом. ВИДЕО 21.01.2021, 17:410 Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за агитацию подростков к участию в протестах 21.01.2021, 17:340 Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова обсудят в областном Собрании
21.01.2021, 17:330 Налоговые инспекции Псковской области возобновляют прием в обычном режиме 21.01.2021, 17:220 Россияне взяли рекордный за всю историю объем кредитов 21.01.2021, 17:123 Псковичам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 21.01.2021, 17:080 Пять улиц и одну дорогу отремонтируют в Печорском районе в 2021 году по нацпроекту
21.01.2021, 16:590 Два псковских повара попробовали оспорить в суде увольнение за прогулы 21.01.2021, 16:4813 Рай в шалаше 21.01.2021, 16:200 Заездные карманы для автобусов не будут делать на Октябрьском проспекте в Пскове 21.01.2021, 16:140 Суд обязал три поселения в Островском районе оборудовать площадки для ТКО
21.01.2021, 16:110 40 человек пополнили ряды псковского управления Росгвардии 21.01.2021, 15:560 Работодатели Псковской области предлагают зарплату ниже среднероссийской на 16% 21.01.2021, 15:490 В Псковской области СИЗО и музыкальная школа подписали соглашение о сотрудничестве 21.01.2021, 15:450 Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году
21.01.2021, 15:433 Псковская городская больница заплатит пациенту деньги за утерянное пальто 21.01.2021, 15:410 50-летие выхода фильма «Андрей Рублев» в прокат планируют отметить в Псковской области 21.01.2021, 15:370 Дети мерзли в неотапливаемом детском саду в Великолукском районе 21.01.2021, 15:3514 В России начались массовые проверки жилья
21.01.2021, 15:219 Реплика Донецкого: Обыкновенное ханжество 21.01.2021, 15:080 ВТБ в Псковской области выдал более 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой 21.01.2021, 15:070 Санаторий «Хилово» приглашает на реабилитацию после COVID-19 21.01.2021, 14:520 Влюбленные из Дно сыграли свадьбу на проекте федерального телеканала
21.01.2021, 14:506 По 2 тысячи рублей заплатят два псковича за поход в магазин без маски 21.01.2021, 14:301 Спектакль о Ксении Петербургской покажет Александринка в стенах Псковского кремля 21.01.2021, 14:231 Два миллиарда рублей направлено в регионы на строительство ФОКОТов 21.01.2021, 14:203 Вступительные испытания в вузы в 2021 году проведут в форме ЕГЭ
21.01.2021, 14:060 «Вирус» появился в обновленной форме отчетности страхователей-медорганизаций 21.01.2021, 14:056 Память Владимира Ленина почтили в Пскове 21.01.2021, 14:010 Теплосеть на улице Коммунальной в Пскове отремонтировали без отключения потребителей 21.01.2021, 13:550 Новая эра Псковского драмтеатра начнется со «Смерти Тарелкина» - Дмитрий Месхиев
21.01.2021, 13:480 Сборные команды Псковской области получат новую спортивную форму 21.01.2021, 13:400 Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 22 января 21.01.2021, 13:241 Ограбившая пенсионера великолучанка получила условный срок 21.01.2021, 13:190 Псковские депутаты выразили соболезнование в связи со смертью Николая Симина
21.01.2021, 13:170 Производство полимерной продукции могут запустить в Печорах 21.01.2021, 13:130 Горожане обеспокоены судьбой серой цапли, зимующей в Пскове 21.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.01.2021, 13:020 Дмитрий Месхиев: Федерализация — не конец Псковского драмтеатра, а лишь начало
21.01.2021, 12:580 Друзья и коллеги почтили память ушедшего из жизни 20 лет назад Виталия Пушкарева 21.01.2021, 12:570 Александр Коновалов избран президентом Федерации футбола Псковской области 21.01.2021, 12:530 12 дорожных машин и 8 тракторов убирают Псков от снега 21.01.2021, 12:510 В Великих Луках отправили в тюрьму педофила
21.01.2021, 12:480 Псковские теплосети определили победителей конкурса творческих работ 21.01.2021, 12:420 200 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после телефонного разговора 21.01.2021, 12:420 Псковичам предлагают выгодный годовой абонемент в фитнес-центр 21.01.2021, 12:362 Юлия Пересильд просит обсудить с ней фильм «Трое»
21.01.2021, 12:350 Порховичке не включили в страховой стаж 16 лет работы на Украине 21.01.2021, 12:290 В «Единой России» отметили опыт Псковской области по проведению киноуроков 21.01.2021, 12:240 Псковские таможенники нашли более 1,5 тысяч пачек сигарет в покрышках грузовика 21.01.2021, 12:221 С 1 февраля в России повысят социальные выплаты
21.01.2021, 12:180 УФАС запретило «Псковжилстрою» называть себя в рекламе государственным застройщиком 21.01.2021, 12:040 В Псковской области подростку оторвало фалангу пальца петардой 21.01.2021, 12:000 Псковский отряд «ЛизаАлерт» не испытывает проблем из-за отсутствия статуса юрлица 21.01.2021, 11:551 Скончался архитектор Геннадий Мокеев, спроектировавший макет «Дома Святой Троицы»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.