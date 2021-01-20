Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах

В Роспотребнадзоре рассказали о нормах использования гаджетов в школах. Разъяснения дала заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

В январе 2021 года начали действовать новые «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В них содержится новый раздел, связанный с цифровой образовательной средой, с дистанционным обучением и использованием мобильных телефонов.

По словам Брагиной, согласно новым санитарным правилам, дети 1-2 класса должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут. А старшеклассники - 35 минут. Прописаны также технические требования к электронным устройствам. Так, диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

«Если ребенок во время просмотра учебного фильма, программы должен что-то законспектировать в тетради, то, согласно санитарным нормам, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать: для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, а для 5-9-х классов - 15 минут. При этом экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 сантиметров. По санитарным правилам, планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа, и громкость - не более 60% от максимальной», - цитирует Брагину «Российская газета».

Родителям, по ее словам, важно помнить, что во время дистанционного обучения, где используются электронные устройства, занятия должны заканчиваться не позднее 18:00. А продолжительность урока не должна превышать 40 минут. Между уроками должна быть перемена, которая позволяет переключиться на какую-то активную деятельность и дать возможность восстановиться. Предусматривается и перерыв на обед, если это вторая смена.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для взрослых и детей по вопросам организации режима дня, рабочего места на дистанционном обучении, дезинфекции ЭСО, здорового образа жизни и другие, которые размещены на официальном сайте ведомства.