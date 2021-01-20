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Общество

Январские морозы привели к росту спроса на шубы в России

22.01.2021 08:05|ПсковКомментариев: 0

Морозы привели к росту на 20% спроса на шубы и изделия из натурального и искусственного меха в январе 2021 года. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД».

«В период с 1 по 20 января 2021 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2020 года в РФ продажи шуб и меховых изделий в натуральном выражении (число покупок) выросли на 21%. Средний чек покупки составил 26 080 рублей, на 20% выше, чем в прошлом году в то же время», - говорится в исследовании. В топ-продаж вошли изделия из искусственного меха, норковые шубы, полушубки и жилеты, пишет ТАСС.

Особенно высокий спрос на теплую верхнюю одежду фиксировался на минувшей неделе (11-17 января), что в свою очередь и обеспечило рост продаж данных категорий товаров в январе. Больше всего покупок в этом сегменте было совершено в Москве и Московской области.

В топ-продаж шапок вошли детские шапки-шлемы, вязаные шапки для взрослых и шапки для бани. В топе-продаж курток - куртки с пухом, детские куртки и куртки-анораки.

Теги: #зима #мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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