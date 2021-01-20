Общество

Песню на четырех языках исполнит рэпер-африканец из Острова в финале хип-хоп проекта

Рэпер-африканец из Острова Эммануэль Асамоах готовится выступить в финале международного хип-хоп проекта «РЭП ЗАВОД», сообщает ГТРК «Псков». Он исполняет треки под псевдонимом T-RAPZ и уже выпустил свой первый альбом.

В треке под названием «Мулато», который Эммануэль Асамоах планирует представить в финале проекта 6 февраля, переплетаются четыре языка - английский, ганский, русский и французский.

«Я постоянно говорю, что хочу фит с Прокталан или Мияги. Вот это моя цель в этом году. И я знаю, что если пройду в финал пятого сезона и если, дай бог, выиграю, то у меня будет шанс 50 на 50. Моя мечта - записать трек с известным рэп-исполнителем», - сказал T-RAPZ.

Все желающие могут проголосовать за рэпера в официальной группе музыкального конкурса «РЭП ЗАВОД». Всего в финале выступят 22 исполнителя.