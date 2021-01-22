Общество

Со второго раза определен подрядчик для капремонта псковской библиотеки «Радуга»

Определен окончательный подрядчик для капремонта детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

По предписанию антимонопольщиков аукционная комиссия пересчитала баллы, начисленные участникам в результате рассмотрения критериев оценки, и признала победителем компанию «Строй М», которая ранее пожаловалась в УФАС на результаты аукциона.

Ранее сообщалось, что определение подрядчика на капитальный ремонт помещений библиотеки «Радуга» в Пскове проошло с грубыми нарушениями.