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Общество

Со второго раза определен подрядчик для капремонта псковской библиотеки «Радуга»

22.01.2021 10:49|ПсковКомментариев: 0

Определен окончательный подрядчик для капремонта детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

По предписанию антимонопольщиков аукционная комиссия пересчитала баллы, начисленные участникам в результате рассмотрения критериев оценки, и признала победителем компанию «Строй М», которая ранее пожаловалась в УФАС на результаты аукциона.

Ранее сообщалось, что определение подрядчика на капитальный ремонт помещений библиотеки «Радуга» в Пскове проошло с грубыми нарушениями.

Теги: #библиотека #торги #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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