Общество

Директора псковской организации оштрафовали за незаконный прием на работу экс-таможенника

Директора одной из псковских организаций оштрафовали за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

Руководитель организации не уведомил Псковскую таможню о приеме на работу гражданина, ранее проходившего в ней государственную службу.

В этой связи псковский транспортный прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ в отношении директора организации.

По результатам его рассмотрения должностное лицо признали виновным и назначили ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.