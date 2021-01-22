Общество

80000 человек подписались на группу ПЛН в соцсети «ВКонтакте»

80000 человек подписались на группу Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

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