Общество

Изготовленные в колониях скворечники и кормушки украсили Псков

Скворечники и кормушки для птиц, изготовленные в исправительных колониях, украсили скверы и парки Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Пока новые кормушки и скворечники сотрудники УФСИН со своими семьями развесили в Дендропарке и парке на Сиреневом бульваре. Им помогли воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок».

С инициативой о проведении экологического мероприятия выступил начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков. Его идею поддержали сотрудники, входящие в волонтерское объединение «Добрыня», а также подведомственные учреждения.

Первые резные домики и кормушки для птиц изготовили осужденные ИК-6, на очереди - следующая партия из исправительной колонии, расположенной в Псковском районе.

«Мы очень надеемся, что наш поступок обратит внимание людей на доброе отношение к птицам, ведь каждый человек может внести свой посильный вклад в спасение природы», - отметил инспектор группы воспитательной и социальной работы УФСИН России по Псковской области Антон Евдокимов.