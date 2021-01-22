Общество

Псковская стоматологическая поликлиника допустила нарушения при закупке перчаток

Псковские антимонопольщики выявили нарушения в закупке медицинских резиновых перчаток для Псковской областной стоматологической поликлиники. Сегодня, 22 января, УФАС России по Псковской области отменило результаты соответствующих торгов на основании жалобы одного из потенциальных участников аукциона, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В жалобе указано, что в аукционной документации присутствовало требование о наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, тогда так поставка медицинских перчаток наличия такого документа не требует.

Представители медицинского учреждения пояснили, что специалисты допустили техническую ошибку по причине большой загрузки медучреждения в период пандемии, ошибку обнаружили, но решили изменения в документацию не вносить. При этом допустили к участию всех участников, кто заявился.

Заявитель сообщил антимонопольщикам, что хотел принять участие в торгах, но не стал этого делать именно из-за требований представить документы, которыми он не располагал.

«Сколько еще могло быть таких потенциальных участников, которые хотели участвовать в закупке, но не решились из-за требований лицензии, неизвестно. Несомненно, мы сочли это ограничением конкуренции. Даже если у учреждения не было злого умысла, следует более внимательно относиться к документации. Возможно, у них могли быть более выгодные предложения по цене, что позволило бы сэкономить бюджетные средства», - прокомментировала руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.

Антимонопольщики признали жалобу обоснованной, результаты аукциона были отменены, торги придется проводить заново.