Общество

Сергей Гаврилов: Насколько активен депутат, настолько активно решаются проблемы его округа

Насколько активен депутат, настолько активно решаются проблемы на его округе, даже если он располагается на окраине. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал заместитель главы города Пскова, председатель комитета по благоустройству и ЖКХ Псковской городской Думы Сергей Гаврилов. Он является депутатом по округу №4, в которых входят как раз окраинные территории: улица Лепешинского, Псковкирпич, Крестовское шоссе, Лесхоз, Белый Мох. Среди характерных проблем своего округа гость студии отметил зимнюю уборку, проблемы с наружным освещением (некоторые улицы вообще не освещены), с бродячими собаками и качеством воды.

Комментируя качество зимней уборки Пскова, Сергей Гаврилов отметил, что, «к сожалению, все еще приходится сравнивать центр города и окраины». «Окраины не так обеспечены дорожной инфраструктурой, наружным освещением, как центр, и обслуживаются во вторую очередь», - признал замглавы города.

На вопрос, не обидно ли ему из-за того, что окраинам традиционно оказывается внимание по остаточному принципу, Сергей Гаврилов отметил, что во многом все зависит от депутата по округу. «Обидно - не обидно, тут надо работать. Насколько активен депутат, настолько активно решаются проблемы на округе. Если депутат активен, у него на округе порядок, есть обратная связь с жителями. Так что "обидно - не обидно" в данном случае не работает», - пояснил замглавы Пскова.

Также Сергей Гаврилов уточнил, что работу подрядчиков, занятых на уборке городских территорий, контролируют, прежде всего, Контрольное управление администрации Пскова и управление городского хозяйства. Регулярно объезжает город и Сергей Гаврилов как председатель профильного комитета гордумы. Кроме того, депутаты гордумы контроль осуществляют и другие депутаты, в частности, на своих округах.

Заместитель главы Пскова подчеркнул, что «город надо убирать всем вместе, а не так, что есть подрядчик — пусть он и убирает». В процессе уборки, по его словам, должны участвовать и управляющие компании, убираясь во дворах, и предприниматели на прилегающих территориях, и жители частного сектора на территории своих придомовых участков.